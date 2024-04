Des données confidentielles bientôt publiées ? Lyon Terminal, première plateforme multimodale de la région, attaquée par des hackeurs

La plateforme multimodale Lyon Terminal, a été attaquée par des hackeurs selon le site spécialisé Clubic.

Le groupe de ransomware 8base a revendiqué cette attaque ayant permis de récupérer des données confidentielles et comptables du plus important site fluvial et ferroviaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

"Des factures, des reçus, des documents comptables, des données personnelles, des contrats de travail, des informations confidentielles, des accords de confidentialité et des dossiers personnels", ont ainsi été récupérés par les cybercriminels qui réclament à Lyon Terminal une rançon sous peine de publier les données en ligne à compter du 19 avril.

8Base multiplie les attaques depuis deux ans, à tel point qu'il est devenu un acteur redouté qui n'hésite pas à publier les noms de ses victimes sur le dark web pour convaincre les entreprises de passer à la caisse.