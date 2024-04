Près de Lyon : sa femme veut le quitter pour un amant, il les pourchasse en voiture

Sa femme souhaitait le quitter pour un autre, et le ton est monté. Exaspérée par ses violences et ses crises, la victime a fui le domicile mais n'a pas retrouvé sa voiture pour se rendre à la gendarmerie déposer plainte. Et pour cause, son mari l'avait cachée.

C'est donc l'amant de madame qui est intervenu pour servir de taxi. De quoi énerver un peu plus le mari violent qui les a pris en chasse... avec la voiture de sa femme.

Selon le Progrès, il aurait même fait mine d'écraser cette dernière alors qu'elle descendait le confronter.

Jugé cette semaine au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, le trentenaire aurait pu écoper d'un an de prison avec sursis. Mais les juges n'ont pas suivi les réquisitions et ont prononcé une peine de 6 mois avec sursis.