Tramway Express de l’Ouest Lyonnais : le tracé finalement validé par les élus de Sytral

En 2022, la décision d’arrêt du projet de métro E, intégrant l’Ouest lyonnais au système de transports souterrains de la Métropole, a fait des déçus. Sorte de compromis imposé, le projet de Tramway Express de l’Ouest Lyonnais (TEOL) est venu remplacer cette promesse illusoire d’un transport rapide et intégré au centre-ville pour les tassilunois et les fidésiens.

Au centre des discordes depuis quelques mois, cette nouvelle ligne de tramway, mi-enterrée et mi-aérienne, devrait être raccordée à un centre de transport multimodal à l’ouest et aux métros A et B à l’est, ainsi qu’à la gare Perrache.

Si certains élus ne cachent pas leur déception de l’abandon du projet de métro E, l’argument avancé par la métropole et Sytral restent ceux de la capacité d’accueil, et du budget : “un projet à 800 millions d’euros, plus du double qu’une ligne de tramway traditionnelle”, qui correspondra aux attentes de 50 000 voyageurs par jour.

Parmi les options qui se sont présentées lors de la concertation, la première, adoptée, prévoit la création d’un pont rue Montrochet à Confluence, reliant ainsi Sainte-Foy par la Mulatière via une passerelle qui pourrait également permettre le passage de piétons et de vélos. La seconde, écartée, résidait dans le passage de la ligne par le Cours Suchet.

Puis, sur la suite du parcours, restaient alors les trois options de parcours dans l’Ouest Lyonnais, à Sainte-Foy : pour relier Ménival à Alaï, c’est l’option C, passant par Libération, qui a été retenue par le Conseil d’Administration de Sytral. Celle-ci offrira, à l’avenir, “des opportunités d’expansion vers Craponne”.

Un projet “ni de gauche, ni de droite”, “qui répond à un besoin évident de l’Ouest Lyonnais”.

Face à la décision d’adopter l’option C, certains élus se disent “déçus”, à l’instar de Pascal Charmot, maire de Tassin qui défendait le projet de métro E : “une déception et une incompréhension de la part de nos habitants de pas avoir accepté cette option du métro”, déclare Damien Combet, maire de Chaponost.

Le maire du 2e arrondissement, Pierre Oliver, s’est rallié à cet avis estimant que le métro E aurait été “plus structurant” pour l’Ouest lyonnais.

Pourtant, l’option du métro aurait coûté plus du double que le projet finalisé du TEOL, “juste jusqu’à Bellecour”. Pour aller jusqu’à Part-Dieu, il aurait fallu compter le quadruple.

Du côté du maire de Francheville, dont la commune se trouve pourtant près de ce nouveau projet, silence au bout du fil : “je ne peux pas transmettre l’avis du maire, je ne lis pas dans les pensées qui ne veulent pas s’exprimer”, lance l’élue d’opposition franchevilloise Hélène Dromain, rejointe par le président Bernard.

Selon la timeline exposée par le conseil, la première diamétrale Est-Ouest verra le jour en 2032, après un début des travaux prévu en 2027-2028.

En attendant, le futur pont Montrochet fera l’objet d’un appel à projet, dont le jury a été préalablement déterminé.