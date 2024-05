Jet de soupe sur un tableau à Lyon : prison avec sursis requise contre les activistes

Sophie, 24 ans et Ilona, 20 ans ont été jugées ce mardi pour deux infractions : dégradation volontaire d’un tableau en réunion et refus de se soumettre aux prélèvements ADN.

Le 10 février dernier, Sophie et Ilona avaient aspergé de soupe un tableau de Claude Monet au Musée des Beaux-Arts, endommageant le cadre mais pas la toile. Une action forte, globalement incomprise, et qui devait permettre de réclamer l'instauration d'une Sécurité sociale de l'alimentation pour aider les plus précaires à se nourrir.

Des propos qu’elles ont réitérés durant l’audience en ajoutant qu’il fallait agir d’urgence contre le changement climatique.

Partie civile, la Ville de Lyon qui n’était pas présente s’est exprimée via une lettre. Cette dernière n'a réclamé qu'un euro symbolique au titre des dommages et intérêts.

De son côté, le procureur de la République a souligné l’aspect égoïste de cette action qui a privé les Lyonnais de cette œuvre d’art mais il n’a pas demandé la peine maximale. En moyenne, les militants initiant des jets de soupe sur les œuvres d’art risquent entre sept et dix ans de prison. Le procureur a demandé deux mois avec sursis pour les deux chefs d’accusation.

Le jugement sera connu le 18 juin prochain.