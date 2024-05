Près de Lyon : des militants pro-palestiniens interpellés au salon de l’Alyah

Quatre militants pro-palestiniens ont été interpellés mardi soir pour violences aggravées et injures à caractère antisémite. Ces quatre individus sont soupçonnés d'avoir agressé plusieurs personnes en marge de ce salon destiné à renseigner les volontaires à l’émigration vers Israël.

Selon le Figaro, deux victimes ont été légèrement blessées au visage. Une plainte devrait être déposée.

Dans un communiqué, le collectif pro-palestinien La fosse aux Lyons dénonce ces interpellations et évoque une manifestation pacifiste : "Ils voulaient simplement exprimer leur désapprobation par leur présence, malgré les risques évidents. Le but était purement d'interpeller les participants au 'salon' et dénoncer son objectif".