Lyon : le parcours du combattant pour trouver un logement étudiant devant Paris

C’est ce que révèle un baromètre de LocService.fr, spécialiste de la location et de la colocation relayé par le Parisien ce vendredi matin.

Après avoir analysé 39 000 demandes de locations d’étudiants au cours des douze derniers mois, il en ressort que le logement lyonnais ne parvient pas à répondre aux étudiants.

Forte demande à Ecully

La capitale des Gaules obtient un score de tension locative de 4,86, le plus élevé de France avant même Paris.

En moyenne, on compte cinq jeunes qui candidatent pour un bien disponible. Parmi les quartiers les plus plébiscités se trouve le centre-ville, Garibaldi et Saxe-Gambetta entre le 3ème et 6ème arrondissement ainsi que le quartier de Vaise dans le 9ème arrondissement où se situent de nombreuses écoles.

En bordure de Lyon à Ecully, on compte 6 demandes pour une seule offre. Une tension accrue dus aux nombreux campus présents dans la ville. Malgré les chambres proposées par les écoles, seul un tiers des étudiants peuvent y bénéficier selon Céline Rosset, responsable presse de Centrale Lyon dans un entretien au Parisien.

Selon l’étude, les biens les plus recherchés sont les T1 à 61% réputés fonctionnels et pour un prix plus faible qu’un T2 demandé à 18% par les étudiants.

Un manque de biens et des loyers qui ne font qu’augmenter

Hors Paris, Lyon est l’une des villes où les loyers sont les plus chers, juste avant Rennes. Si à Paris les loyers s’élèvent à 907 euros, à Lyon ces derniers s’envolent jusqu’à 598 euros en moyenne charges comprises pour un studio.

Pour autant, Paris n’est pas en première place sur la tension locative avec 3,75 de demandes pour un logement. Pour Rennes, troisième ville du classement, malgré une tension locative de 4,17, les étudiants parviennent à trouver un appartement pour 466 euros par mois.