Feux, gaz lacrymogène, bagarres et autoroute coupée : bataille rangée entre ultras de l'OL et du PSG

Et comme le craignaient les autorités, la situation a totalement dégénéré, avec la fermeture de l'autoroute à cause des supporters qui se coursaient et en venaient aux mains malgré l'intervention de 200 CRS (Lire la suite sur Lyon Foot)

#Information #Circulation



Interruption de la circulation sur l'autoroute #A1 dans les deux sens de circulation au niveau de la barrière de péage de #FresnesLesMontauban.



Évitez ce secteur. pic.twitter.com/rdETazUMQC — Préfecture de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) May 25, 2024