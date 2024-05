Près de Lyon : il boxe sa soeur puis la charge dans le coffre de sa voiture parce qu'elle a un petit copain

Et c'est son propre frère qui lui a asséné plusieurs coups de poing au visage, avant de la tirer par les cheveux et de la traîner au sol jusqu'à être chargée dans le coffre d'une voiture et emmenée en forêt où elle a été menacée d'un couteau.

Elle avait ensuite réussi à s'enfuir et s'était réfugiée chez des habitants de Gleizé.

Tout ça parce qu'elle avait un petit copain et qu'elle rentrait parfois tard le soir...

Jugé le 21 mai, le frère âgé de 25 ans qui s'était enfui en Espagne avant de revenir quelques jours plus tard a nié les faits selon le Progrès.

Poussée par sa mère à taire le comportement violent de ses frères, la victime s'est même rétractée en pleine audience, expliquant aux juges avoir menti depuis le début. Quid des blessures qu'elle présentait ? C'est une autre personne qui l'aurait frappée.

Malgré cette omerta familiale, la justice caladoise n'a pas été dupe. D'autant que l'enquête est accablante. Le frère a écopé de 18 mois de prison ferme. Ecroué, il a l'interdiction d'entrer en contact avec sa soeur durant 5 ans.