Graines de Boss à Lyon : découvrez les six projets retenus

Aux Clés de Juliette rue Roger-Salengro, le jury devra trancher entre six projets retenus parmi la soixantaine de candidatures. L'objectif de cet évènement parrainé par Aushopping est soutenir les jeunes talents locaux mais aussi de les accompagner dans les premières heures de leur start-up.

"Ce concours est l'occasion de trouver de nouveaux partenaires locaux avec qui oeuvrer pour la transformation écologique, au plus près du territoire", réagit Jean-Marie Brial, directeur des centres commerciaux Aushopping de l'agglomération lyonnaise.

Le lauréat lyonnais sera ensuite accompagné au concours national Graines de Boss où seront présents Patrick Martin, président du Medef, mais aussi de nombreux professionnels et fonds d'investissement.

Les six finalistes : Equilibrist (compléments alimentaires pour lutter contre les désagréments liés au déséquilibre hormonal chez les femmes), Fabrikable (plateforme de mise en relation entre particuliers et artisans), Heliosand (technologie qui mise sur l'énergie solaire à concentration), AAIS (logiciel de cybersécurité qui détecte avec l'intelligence artificielle les failles humaines des collaborateurs d'une entreprise), Le Regard Français (valorisation du savoir-faire des personnes en situation de handicap) et Suzon & Suzette (accessoires de vélo pour favoriser le vélotaf).