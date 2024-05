Droit de réponse de la famille de la victime de l'agression mortelle de la Guillotière

Conformément aux dispositions de l'article 13 et 34 de la Loi du 29 juillet 1881 et des articles 6.IV et 6.V de la Loi du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l'Economie Numérique :

Nous, famille de la victime, souhaitons rétablir la vérité à la suite de l'article intitué "Rixe dans le quartier de la Guillotière, l'homme à la croix gammée est décédé", publié le vendredi 23 février 2024 sur le site internet https://lyonmag.com sous la rubrique "FAITS DIVERS" accessible à l'adresse https://lyonmag.com/article/134761/rixe-dan-le-quartier-de-la-guillotiere-l-homme-a-la-croix-gammee-est-decede

La formule utilisée dans le titre "l'homme à la croix gammée" est inadmissible et insupportable pour la famille. Contrairement aux insinuations de cet article, la bague retrouvée dans les effets personnels de la victime arborait une croix de Malte (et non une croix gammée) dont voici la reproduction :

Les symboliques de ces deux croix sont diamétralement opposées puisque la croix de Malte est un symbole historique de chevalerie et de valeurs chrétiennes, principalement associé à l'Ordre de Malte et à des activités charitables, alors que la croix gammée est indissociablement liée aux crimes du régime nazi, en faisant un symbole de haine et de terreur. L'utilisation des symboles nazis est d'ailleurs strictement réglementée ou interdite dans de nombreux pays, notamment en Allemagne.

Par ailleurs, les tatouages, non-visibles sous ses vêtements, ne sont absolument pas des symboles nazis ou extrémistes.

Les tatouages, ou la bague utilisée comme porte-clés et non portée au doigt, invisibles de l'extérieur et sans aucune connotation extrémiste, ne peuvent être considérés comme le déclencheur d'une quelconque agression.

La victime n'était d'ailleurs affiliée à aucun mouvement ou groupuscule politique de quelque nature que ce soit et ne manifestait ou ne défendait aucune idéologie politique.

Il n'existait donc aucun mobile de nature politique ou extrémiste dans son meurtre.

En réalité, il semble que la victime ait été la cible d'une agression gratuite, brutale et mortelle.

Nons demandons le respect dû à sa mémoire et à notre deuil, et espérons que cette mise au point rétablira la vérité.

La famille regrette que le drame ait été banalisé en faits divers et que les allégations calomnieuses aient pris le dessus sur l'horreur des circonstances de la disparition de son être cher.

Par ailleurs, ces insinuations ont participé à la diffusion d'une inversion accusatoire injuste et douloureuse, sans vérification des informations relatées, à l'heure où la compassion aurait dû être de mise.

La Famille de la victime