Parcours, cortèges non-mixtes, "riposte trans" : tout savoir sur la Marche des Fiertés de Lyon ce samedi

Sur impulsion du collectif Fiertés en Lutte, le mouvement réputé festif se politise toujours plus.

Le thème cette année, c'est la "riposte trans". "Les militants transphobes saturent l'espace politique et médiatique avec des discours de haine. Ils prônent la restriction de nos droits et la négation de nos vies. La banalisation de ces discours entraîne pour les personnes trans des difficultés d'accès aux soins, des discriminations, des agressions verbales comme physiques à tout âge. Face à ça, la riposte trans s'organise", préviennent les organisateurs.

Il y aura également de nombreux cortèges non-mixtes ou réservés à des causes précises. Et il vaut mieux se renseigner avant sous peine de créer un incident diplomatique.

Ainsi, la tête de cortège sera uniquement réservée aux "queer racisés". Suivront les trans non binaires et intersexe, le cortège lesbien, le cortège handicapés, le cortège polyamoureux… Un cortège de soutien à la Palestine ne manque pas de faire réagir sur les réseaux sociaux, puisque l'homosexualité n'est pas reconnue à Gaza, et de nombreux militants homosexuels y ont été encore récemment exécutés.

Le parcours a été modifié depuis une semaine. La Marche des Fiertés devait partir du parc de la Tête d'Or, mais c'est finalement à la Manufacture des Tabacs qu'elle s'élancera à 13h. Le cortège empruntera le Cours Gambetta jusqu'à la Guillotière, puis les quais du Rhône, pour ensuite emprunter l'avenue Berthelot et la rue Garibaldi jusqu'au point d'arrivée, le parc Sergent Blandan. Sur place, un Village des Fiertés sera installé.