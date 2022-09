Tous ensemble mais chacun de son côté : la Marche des Fiertés de Lyon se fera une nouvelle fois en non-mixité

Pour la deuxième année consécutive, la Marche des Fiertés de Lyon prévue le 11 juin sera composée de "cortèges en non-mixité". Le but d'une telle entreprise est de "réserver des espaces spécifiques à des personnes concernées par un certain type d'oppression et de discrimination".

Concrètement cela signifie que des parties de la Marche seront exclusivement réservées aux "queer racisés", aux handicapés, aux lesbiennes ou encore aux trans "non-blancs"... Et même si des personnes "s'estiment bienveillantes et déconstruites sur certains sujets, il existe un besoin de la part des personnes concernées d'avoir des espaces réservés pour se sentir libres de parler, d'organiser des actions et de revendiquer des droits", affirme le Collectif des Fiertés en Lutte (CFL).

"De plus, les comportements oppressifs ne sont pas forcément volontaires et conscients. Lorsque l'on est en situation de privilège, on ne perçoit pas le monde de la même manière (...) il est donc important de savoir respecter les espaces dédiés à la non-mixité, et d'éviter d'y aller", poursuivent les organisateurs.

Comme l'année précédente, il y aura cette année des cortèges en non-mixité.

« La non-mixité, qu’est-ce que c’est ? »

Une manière de faire bien éloignée de celle des Gay Pride des années 90/2000 où tout le monde pouvait faire la fête et dénoncer l'homophobie ensemble, uni. Avant même que les premières critiques ne fusent, le CFL Lyon répond à la question : "mais c'est de la discrimination inversée non ?". "Lorsque l'on est en situation de privilège sur un ou plusieurs critères, on ne rencontre pas les obstacles dénoncés par les personnes concernées, qui elles vivent une exclusion et des violences quotidiennes ! Il n'est donc pas correct de parler de discrimination inversée", soutiennent les militants.

Pour eux, "la non-mixité n'est pas une fin en soi mais une solution ponctuelle pour s'organiser afin de trouver le meilleur moyen d'abolir les discriminations vécues. De plus, il existe une grande majorité d'événements et d'espaces mixtes qui restent accessibles à tous".

Cette tendance communautariste vient tout droit des Etats-Unis où le "wokisme" est de mise dans les luttes sociales. Si cela permet à quelques personnes de s'épanouir, de nombreux militants LGBT+ commencent à dénoncer une ségrégation qui ne dit pas son nom.

En février dernier, le président du Forum Gay et Lesbien de Lyon Philippe Dubreuil avait dénoncé "l'emprise du mouvement 'woke' sur la militance LGBTI depuis plusieurs années" au moment de démissionner. Plusieurs internautes gays et lesbiens s'insurgent également sur la construction de ce cortège qui s'élancera de Villeurbanne ce samedi.

Le risque est donc que la mobilisation soit de plus en plus faible au fil des ans.