Ce qu’il faut savoir sur la Marche des fiertés 2022 qui a lieu ce samedi

Chaque année, la ville de Lyon accueille une série de manifestations festives et culturelles autour des thématiques LGBT. Point d’orgue de la semaine, le défilé de la Marche des Fiertés lyonnaise réunit des dizaines de milliers de participants. Plus de 15 000 personnes prennent part à cette "Gay Pride" qui traverse la ville un samedi après-midi du mois de juin.

Cette année, la Marche des Fiertés se tiendra à Lyon ce samedi. Le mot d’ordre est le suivant : "Pour que nos enfances ne riment plus avec violence : Action et résistance"... Le rendez-vous est donné dès midi à l’Esplanade Geneviève Anthonioz de Gaulle (en proche banlieue lyonnaise), pour le début de la marche qui se finira au parc de la Tête D’or où un village associatif prendra place toute la journée.

[#MarcheDesFiertes] - Des milliers de militants LGBT se sont élancés de #Villeurbanne à 14h pour rejoindre le parc de la Tête d’Or à #Lyon !

Certains participants regrettent un peu le manque de musique mais l’ambiance est très festive. pic.twitter.com/kx5TN6IqAY — Lyon Mag (@lyonmag) June 11, 2022

Le parcours : le rendez-vous est fixé dès 12h à l’Esplanade Geneviève Anthonioz de Gaulle (métro Gratte-Ciel), à Villeurbanne, pour découvrir les associations et écouter les discours avant de se lancer sur le parcours. Départ à 14h !

La Marche des Fiertés de Lyon se déroulera cette année encore en "non-mixité". Autrement dit, chaque "communauté" sera séparée des autres. Un cortège de "queer racisés" prendra la tête de la marche, suivi par les handicapés, les lesbiennes, les trans, intersexes etc.

Ce parcours totalement nouveau a pour but "de décentrer les espaces de luttes et aussi de les rapprocher de zones habituellement exclues/excentrées des gros événements principaux situés sur Lyon".