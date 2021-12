"Wokisme" et suspension d'un prof à SciencesPo Grenoble : Laurent Wauquiez coupe toutes les subventions à l'école

Laurent Wauquiez a annoncé ce lundi la coupure de toutes les subventions régionales à l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble. Des subventions qui atteignent les 100 000 euros par an environ.

La raison ? La mise à pied par la direction de Klaus Kinzler qui enseignait à SciencesPo depuis 26 ans. Ce dernier a fait l'objet d'une véritable chasse aux sorcières au sein de l'IEP après avoir remis en cause le terme "islamophobie" et comparé l'école à "un camp de rééducation" dans lequel les professeurs dénonceraient "sans complexe" le système "universaliste, démocratique et laïque" de notre société.

Des accusations de "wokisme" que Laurent Wauquiez exècre par-dessus tout. "La longue dérive idéologique et communautariste de la direction de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble vient de franchir un nouveau cap avec la suspension d’un enseignant accusé d’avoir publiquement fait état de la dégradation des conditions d’enseignement dans cet établissement", appuie le président LR de la Région dans un communiqué.

Et de poursuivre en justifiant : "depuis maintenant de nombreux mois, une minorité a confisqué le débat au sein de l’université grenobloise imposant, parfois par la terreur, des points de vue radicaux et contraires aux valeurs de notre République. Les militants de théories “woke”, de l’écriture inclusive, ou de pratiques communautaristes, ont aujourd’hui confisqué le débat au sein de cet établissement sans que la direction ne prenne la mesure de cette dérive préoccupante".

Cette décision est loin d'être anodine et risque de faire réagir toute la sphère politique qui s'est déjà emparée du sujet.