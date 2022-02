Le directeur du forum Gay et Lesbien de Lyon démissionne et dénonce l’emprise du mouvement “woke”

Après 4 ans de présidence, le directeur du forum Gay et Lesbien de Lyon démissionne, et ce pour plusieurs raisons. Il est d’abord question de problèmes de gestion de l’association, qui s’est retrouvée sans secrétaire depuis juin 2021. Mais aussi de de la prise de pouvoir grandissante du Centre LGBTI Lyon qui héberge le FGL, et de la Commission européenne sur les nations. “Les règles qui nous sont imposées me sont devenues insupportables”, explique Philippe Dubreuil dans un post Facebook.

Mais “l’emprise du mouvement “woke” sur la militance LGBTI depuis plusieurs années” est la troisième raison ayant poussé le directeur à la démission. Il poursuit : “Je ne me reconnais plus dans leurs nouveaux combats que sont l’intersectionnalité, la convergence des luttes des minorités contre la société, la lutte contre l’islamophobie exclusivement, le néo-féminisme, la non-mixité choisie sorte de nouveau communautarisme, le néo-décolonialisme, la discrimination positive, la suppression du genre.”

Le directeur fait certainement écho au scandale qui a éclaté l’été dernier lors de la Marche des fiertés à Lyon. Pour rappel, le cortège était scindé pour chaque initiale du mouvement LGBTQIA+. La tête de cortège, réservée exclusivement aux “queer racisés” (de couleur, ndlr), avait suscité le plus de réactions. Le paradoxe d’un ostracisme assumé des organisateurs de la Pride était à son comble. Pourtant, le mouvement LGBT se veut de rassembler un maximum de monde.

Un combat qui ne serait pas le bon d’après le directeur du forum lyonnais. “Pendant 25 ans, j’ai milité pour l’égalité des droits entre les personnes LGBTI et les hétéros et contre les discriminations envers les homosexuels et transsexuels. Beaucoup d’avancées législatives ont eu lieu en 25 ans. Beaucoup de travail reste à accomplir pour faire évoluer les mentalités et faire accepter les personnes LGBTI, en particulier dans certaines communautés réfractaires par leur culture et leur religion,” précise-t-il.

Il clôture sa présidence en espérant que “le Forum Gay et Lesbien ne finira pas comme ARIS et sera assez fort pour ne pas se faire absorber par le Centre LGBTI.”