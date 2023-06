Parcours, cortèges non-mixtes : tout savoir sur la 27e édition de la Marche des Fiertés de Lyon

En tête de cortège cette année en non-mixité : "minorités en danger, communautés mobilisées : c’est pour nos vies qu’on doit lutter".

Comme l’année passée, seule l’arrière de la marche sera ouverte à tous.

J-2 !! Aujourd'hui nous vous présentons l'ordre dans lequel les cortèges seront organisés sur la Marche.

Comme annoncé, nous retrouverons les cortèges en non-mixité / mixité choisie en tête. pic.twitter.com/t97hkDLts6 — Collectif Fiertés en Lutte (@CFL_Lyon) June 8, 2023

Les participants sont appelés à se rejoindre devant la Manufacture des Tabacs, où les premiers discours prendront place. Départ du parcours à 14h en direction de l’avenue Maréchal de Saxe pour arriver à la porte Duquesne du parc de la Tête d’Or vers 17h.

A noter que deux minibus aménagés seront mis à disposition pour toute personne en situation de handicap souhaitant y participer.

Heyyyy, c'est encore le CFL avec encore une nouvelle de dernière minute ! Les aléas du direct comme disent les jeunes.

Suite à la réunion en Préfecture qui a eu lieu ce matin, nous avons appris que nous devions changer notre parcours. pic.twitter.com/GtFHmCvxem — Collectif Fiertés en Lutte (@CFL_Lyon) June 8, 2023

Organisée depuis novembre 2019 par Le Collectif des Fiertés de Lyon, cette marche de 3h est inclusive et forte en revendications. La manifestation annuelle permet d’apporter une forte visibilité à cette communauté et à mobiliser plus de 15 000 personnes en 2022.

Rappelons également que le mois de juin lyonnais est placé à l’honneur des communautés LGBT+ avec le Mois des Fiertés.