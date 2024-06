Aux européennes de 2019, Renaissance et EELV faisaient la course en tête à Lyon

A l'occasion des européennes, Lyon restait une place forte du macronisme, avec 28,76% des voix, mais la vague verte qui allait déferler était déjà visible : Yannick Jadot avait récolté 21% des voix lyonnaises.

Le Rassemblement national ne fait historiquement pas recette dans la capitale des Gaules. Les européennes de 2019 ne dérogeaient pas à la règle, avec une 4e place et 10,25% des voix, derrière les Républicains de Françoix-Xavier Bellamy (10,37%).

Quant aux socialistes et aux insoumis, il se contentaient des miettes. Dernières listes à franchir la barre des 5%, Raphaël Glucksmann et Manon Aubry émargeaient à 7,45% et 5,87%.

Le taux de participation lyonnais avait été de 57,32%.

A noter, et c'est toujours peu reluisant dans une ville aussi grande, que la liste du Parti révolutionnaire communistes avait récolté… 0 voix à Lyon et même dans l'intégralité du Rhône.

Dans le département d'ailleurs, la liste du parti présidentiel restait en tête (26,25%), toujours suivi par EELV (17,21%) mais le RN se refaisait la cerise grâce aux territoires péri-urbains (16,98%).

Et Jordan Bardella faisait encore mieux à l'échelle régionale. En Auvergne-Rhône-Alpes, il était toujours 2e mais grimpait à 20,99% des suffrages exprimés, derrière les 22,65% de Stéphane Séjourné (Renaissance), et devant EELV (14,97%).

Que ce soit à Lyon, dans le Rhône ou en Auvergne-Rhône-Alpes, seulement six listes avaient dépassé la barre des 5% des voix.