Violente altercation avec un automobiliste à Lyon : le cycliste finit sur le capot de la voiture

Et selon la Ville à Vélo, le phénomène est "grandissant".

Postée il y a un mois mais cachée sur YouTube, la vidéo montre des faits remontant au 6 mai après-midi.

A un feu de la rue de Trion, le cycliste se plaint du véhicule qui le colle dans le sas vélo et qui l'empêche de voir si le feu passe au vert ou non. L'homme décide de reculer et se mettre à la hauteur de l'automobiliste pour lui demander de reculer.

La conversation est somme toute courtoise, mais alors que le cycliste s'éloigne après avoir convenu que l'automobiliste lui fasse signe pour s'élancer, ce dernier dégoupille, l'insulte et le menace.

S'en suit alors une empoignade. L'automobiliste jette le vélo sur le trottoir, avant de manquer d'écraser le cycliste qui se retrouve projeté sur le capot.

L'échange se termine avec l'automobiliste dégainant une carte de police dont on ignore si elle est authentique.

"Nous demandons à la préfecture, aux agents de la paix et aux élus de réagir, d’endiguer et prendre la pleine mesure de ce phénomène pour garantir l’état de droit et la sécurité de toutes et tous, en marchant ou en roulant", annonce la Ville à Vélo, qui indique se porter partie civile dans cette affaire d'agression, à la demande de la victime.