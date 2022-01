Cyclistes contre le port obligatoire du casque à Lyon : le sénateur EELV Thomas Dossus s'opposera à la proposition de loi

Elle viserait à obliger les cyclistes à porter un casque sous peine d'une amende forfaitaire de 135 euros ainsi que l'immobilisation de la bicyclette.

Or, cette perspective a été très froidement accueillie par les cyclistes, notamment à Lyon. Car même si le maire Grégory Doucet ne sort jamais sans le sien, il semble que pour beaucoup d'adeptes de la petite reine, les efforts sont plutôt à faire du côté des automobilistes.

Dans un texte envoyé à plusieurs sénateurs, la co-présidente de la Ville à Vélo, Frédérique Bienvenüe s'explique sur ce rejet de l'obligation du port du casque : "Le bénéfice de la pratique du vélo est plus de 20 fois supérieur aux risques encourus. Ce ratio très important en faveur du vélo est essentiellement dû aux bénéfices de l’activité physique qui l’emportent largement, à la fois sur les autres bénéfices et sur l’ensemble des risques. L'obligation du port du casque aurait alors un effet pervers de santé publique en diminuant le nombre de cyclistes et les bienfaits que la pratique a sur leur santé. De plus, en Suède et en Espagne le nombre de blessés a stagné après le passage d’une telle loi".

Le nombre de morts évitées, puisque c'est surtout à cela que sert un casque, aurait aussi été intéressant à mettre en avant.

"La priorité du législateur doit être portée sur l’encouragement à la pratique et la création d’un "système sûr" permettant la pratique en sécurité et confortable pour toutes les personnes usagères de la voirie, y compris à vélo, sur tout le territoire, poursuit Frédérique Bienvenüe. Les mesures visant à surinterpréter le risque d’accident en faisant peser une obligation unilatérale sur tous les usagers ne peuvent que produire des effets contre-productifs qui vont contre l’intérêt général".

A ce courrier envoyé notamment à François-Noël Buffet (LR) ou Thomas Dossus (EELV), seul le parlementaire écologiste a répondu en promettant que son groupe votera contre ce jeudi. "Nous porterons d'autres solutions pour sécuriser la pratique du vélo : infrastructures dédiées, zones apaisées, ville 30...", a précisé l'élu lyonnais.

L'ensemble du groupe @ecologistesenat s'opposera au texte d'obligation du port du casque par la voix de @JacquesFernique demain.



Nous porterons d'autres solutions pour sécuriser la pratique du vélo : infrastructures dédiées, zones apaisées, ville 30, ... https://t.co/poooaNYqL5 — Thomas Dossus 🇪🇺 (@tomdoss) January 12, 2022