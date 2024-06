Cycliste percutée quai Tilsitt à Lyon : la victime en état de mort cérébrale

Selon le Progrès, la jeune cycliste qui a été percutée quai Tilsitt par un chauffard est désormais en état de mort cérébrale.

Elle circulait à Vélo'v sur la voie réservée aux bus et aux vélos le long de la Saône lorsqu'un automobiliste en état d'ivresse et roulant à vive allure a perdu le contrôle de son véhicule. Il l'a alors percutée et projetée sur plusieurs dizaines de mètres.

L'individu âgé de 33 ans et originaire de l'Ouest lyonnais a été mis en examen et écroué. L'enquête se poursuit.

Pour rappel, le quai Tilsitt et le quai Maréchal Joffre doivent faire l'objet d'un réaménagement de la part de la Métropole de Lyon. Plusieurs scénarios ont été proposés, notamment pour en finir avec la cohabitation entre les cyclistes et le reste des véhicules motorisés. Cela devrait impliquer le retrait de toutes les places de stationnement sur cet axe.