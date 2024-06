Trémie de la rue Garibaldi : une réduction de 50% des voitures d’ici la fin des travaux à Lyon

Mardi 18 juin, 16h, rue Garibaldi. Sous un soleil de plomb, les édiles du 3e et 7e arrondissement, celui de la Ville, celui de la Métropole, et Fabien Bagnon se réunissent au cœur du 3e sur le bitume brûlant pour parler… adaptation de la ville au réchauffement climatique, entre autres.

Et quel meilleur endroit pour évoquer l’amélioration du quotidien des Lyonnais, qu’à la sortie de la trémie rue Garibaldi : après le dévoiement de celle-ci, et toutes les nuisances qui l’accompagnaient, il est maintenant temps de la combler, avec 15 000m3 de matériaux jusqu’à 2025.

"On est à la sortie de la trémie et on se rend compte des nuisances sonores et de la pollution pour les riverains directs", explique le maire, "il faut transformer cet espace ultra-minéral où circulent les véhicules. On va tout simplement apporter du bien-être aux Lyonnais du 3e et du 7e."

"On est quand même à la sortie de la trémie sur une autoroute urbaine, faite à une époque de fracture" complète Bruno Bernard "il faut réaliser un rééquilibrage des mobilités, engager une réduction de la taille de la voiture."

Dans le 3e arrondissement, en lieu et place de cette trémie qui gâchait la vie des habitants de la rue d’Arménie à la Grand-Rue de la Guillotière, 3400 m² de végétaux seront installés, une réduction de "30% de la place de la voiture sur chaque tronçon" est promise, "les premiers tronçons ayant donné satisfaction aux riverains", et 156 arbres seront plantés contre 42 aujourd’hui.

"Garibaldi aujourd’hui, c’est 70% de l’espace dédié à la voiture. Demain, ce sera 20% » analyse Fanny Dubot, maire du 7e arrondissement, les projections à la main. Le tout, pour un budget de 14,5 millions d’euros pour 600 mètres de tranche : de quoi ravir les automobilistes, comme cet homme âgé qui a alpagué le maire durant la visite de chantier en le hélant « maire de merde, écolo de mes couilles".

Pour toute réponse, et comme le dirait le Grégory Doucet : "ce sont des étapes à franchir, pour plus de bien-être des habitantes et des habitants ".

