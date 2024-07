Près de Lyon, l’ouverture d’une école traditionaliste catholique pour filles fait polémique

"Education de la sensibilité", "intelligence structurée", "le souci de toute fécondité sur le regard de Dieu" … voilà à quoi devront s’attendre les étudiantes lors de leur rentrée de septembre à la maison d’éducation Pauline Marie Jaricot à Châtillon-sur-Chalaronne, dans l’Ain.

Collège privé hors contrat, l’établissement fait un double pari : celui d’être réservé aux jeunes filles, mais également de mettre la foi au centre de l’éducation, à l’ancienne. A la lecture du programme de l’école, plusieurs choses viennent en effet à l’esprit : les premières sont l’impression d’un voyage dans le temps vers le XIXe siècle, ou encore le scénario de La Servante Ecarlate par Margaret Atwood.

Pas de pantalon, pas de décolleté, jupe ou robe longue, chaussettes hautes, tête et épaules couvertes : l’éducation à la dure, fondée sur le rite traditionnel Pie V. Les dix élèves par classe auront un programme qui repose sur 6 piliers : la formation chrétienne, par “la proposition d’une vie sacramentelle”, l’apprentissage des savoirs, un cursus artistique qui compte l’enseignement des arts plastiques, de la musique, mais aussi de la couture, de la cuisine et des "arts ménagers". On compte aussi un axe “dépassement de soi” qui permet aux jeunes filles d’aller “plus loin que la superficialité moderne”, mais également une thématique “bon esprit” pour cultiver “l’éducation du cœur”. Pour terminer, le “devoir de mémoire”, indispensable à la jeune fille quand elle sera à son tour une “éducatrice”.

Côté discipline, les méthodes sont au même goût que le reste : port de l’uniforme “impeccable”, bijoux interdits, lectures personnelles soumises à l’approbation de l’école dans son enceinte, téléphones interdits (sauf à touches), réseaux sociaux prohibés pour les élèves…et système de récompenses, pour compléter la doctrine “alerter ou dénoncer” mise en place par l’établissement.

A l’origine du projet, un couple : Thérèse et Jacques Madi. Lui est déjà connu via son affiliation au mouvement catholique intégriste Civitas, dissous par le ministre de l’Intérieur en 2023 entre autres pour cause de propos antisémites et islamophobes. C’est le groupe apolitique La Libre Pensée qui a alerté le conseil municipal à l’annonce du projet. Elle, dirige des colonies de vacances depuis une décennie, et s’occupe de l’aspect pédagogique de l’établissement, reléguant la ligne juridique et immobilière à son mari. Le diocèse de Belley-Ars a quant a lui indiqué ne pas soutenir le projet, et que l’établissement ne fera pas parti de son "réseau d’enseignement catholique".

Le tout, dans un objectif précis : "la formation intégrale des jeunes filles afin que ces dernières deviennent des femmes libres et responsables en vue du Ciel". Pour la modique somme de 350 euros par mois.

A l’heure où les droits de femmes sont régulièrement remis en question, et la mode de la femme traditionnelle revient parmi les jeunes, il semble dangereux d’établir dans l’esprit de jeunes filles le parallèle entre une “éducation chrétienne, féminine” et l’enseignement de la cuisine, de la couture et des “arts ménagers”, en vue de procréer.