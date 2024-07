Près de Lyon : le pompier qui harcelait sexuellement ses jeunes collègues condamné

Ses victimes, neuf au total, dénonçaient un harcèlement sexuel, aggravé par le fait que certaines étaient mineures au moment des faits.

Entre 2017 et 2022. Ce sapeur-pompier de Belleville-en-Beaujolais et de Fleurie avaient envoyé de nombreux messages à ses collègues féminines. Outre des surnoms comme "bombasse", il finissait par transmettre des photos et vidéos de son sexe.

Jugé ce mardi au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, le quadragénaire, marié et père de famille, s'est excusé. Depuis les faits, il est suivi par une thérapeute.

Les juges caladois l'ont toutefois condamné. Selon le Progrès, le pompier suspendu a écopé de 8 mois de prison avec sursis.

Il devra également indemniser ses victimes à hauteur de 100 euros chacune et a l'interdiction d'entrer en contact avec elles.