Lyon : la Galerie des Terreaux va devenir une "cité des réparateurs"

Sous l’impulsion de Grégory Doucet et la Ville de Lyon, le bâtiment deviendra "une cité des réparateurs", annonçait-il ce mardi en plein cœur de la galerie.

À ses côtés, les acteurs sans qui ce projet ne serait pas possible à savoir Émeline Baume, présidente de la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon ; Sylvain Godinot, adjoint au maire en charge du patrimoine ; Camille Augey, adjointe au maire déléguée à l’Emploi et l’économie durable et Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement.

L’ancienne galerie marchande qui ferma ses portes en 1991 retrouvera sa fonction d’antan avec quelques petites nuances.

Pas de grandes enseignes, ni de points de vente, l’endroit se destine à devenir un "hub de la réparation et de la seconde main".

"La Galerie des Terreaux sera un exemple d’endroit dédié à l’économie circulaire et à l’artisanat local. Ça, ça et encore ça, seront réparables ici-même", précise Grégory Doucet en pointant du doigt son téléphone, sa veste de costume, les lunettes de sa collègue Émeline Baume.

Le tout sur une surface totale de 1100m2 dont 750m2 dédiés aux commerces, ce qui représente une vingtaine de cellules sur l’ensemble de la galerie.

Un chemin de traverse dédié aux artisans

"Notre but est de donner des possibilités aux artisans de montrer ce qu’ils font. L’ensemble des cellules commerciales seront là pour transformer les objets du quotidien", explique Émeline Beaume, vice-présidente de la Métropole de Lyon.

Tout a été pensé pour faciliter l’insertion de ces artisans au sein de la galerie. Par exemple les loyers souvent excessifs en Presqu’ile seront ici adaptables. "Nous avons fait le choix d’instaurer des loyers légers et progressifs. Il faudra compter entre 70 et 250 euros pour un mètre-carré", précise la présidente de la SEM PAT.

Pour l’instant, les futurs commerçants de la future galerie n’ont toujours pas été choisis. "Si toutes les cellules ne trouvent pas de preneurs sur l’activité de réparation, on réfléchira à accueillir d’autres activités autour de l’artisanat", affirme Camille Augey.

La municipalité et la SEM PAT imaginent déjà un appel à candidatures pour trouver la vingtaine de commerçants qui feront vivre la nouvelle galerie des Terreaux.

Une galerie encore dans le flou

La Galerie des Terreaux connaitra deux phases de travaux pour un total de 5,6 millions d’euros. La première débutera à l’été 2025 et sera assurée par la Ville de Lyon. Cette dernière effectuera des travaux de remise aux normes jusqu’à fin 2026.

Ensuite la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon prendra le relais. Elle effectuera les travaux d’aménagement et proposera à terme une vingtaine de cellules commerciales d’ici la fin d’année 2027.

Ce projet commun entre la Ville de Lyon et la SEM PAT exploitera le site via un bail emphytéotique de 90 ans qui devrait être signé l’année prochaine par les deux parties.