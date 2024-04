30 ans après, la galerie des Terreaux rouvre ce weekend à Lyon !

Direction la place des Terreaux, dans le 1er arrondissement de Lyon. C’est ici que va rouvrir la Galerie des Terreaux, une première depuis plus de 30 ans. Le bâtiment de 1 100 m², désormais propriété de la Ville de Lyon, avait été pensé en 1855 comme un passage entre la place des Terreaux et les quais de Saône. Puis, bien des années plus tard en 1980, le lieu était devenu une galerie marchande comprenant une vingtaine de cellules commerciales.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le maire de Lyon Grégory Doucet revient sur cette longue période de fermeture :

"Elle ne vous dit sans doute rien, cette galerie, parce que vous ne l’avez probablement jamais vue ! Ce passage entre la place des Terreaux et la rue Lanterne a été fermé pendant plus de 30 ans. Mais cette galerie va être rendue aux Lyonnais, littéralement, puisqu’elle appartient désormais entièrement à la ville. Et ça, ça veut dire qu’elle va être ouverte à nous tous. C’est une très bonne nouvelle puisqu’en rachetant ces lieux, eh bien, on fait vivre un patrimoine endormi, resté vacant pendant de longues décennies".

C’est le festival Airt de Famille qui ouvre le bal ce samedi. La troisième édition de cet évènement artistique va se dérouler au sein de la Galerie des Terreaux, avec 31 artistes qui se sont emparés des lieux pour exprimer leur créativité dans des scénographies. Ces derniers sont issus du programme d’incubation Omart, à l’initiative de ce festival et l’ADN du projet est porté sur la récupération et l’upcycling, dont le but est de redonner vie à des objets qui étaient destinés à ne plus servir.

L’exposition sera visible jusqu’au 21 juin. Des ateliers artistiques seront aussi proposés. Dans un second temps, du 22 juin au 7 juillet, la restitution et un vide-expo auront lieu, de quoi ravir les amateurs d’œuvres d’art.