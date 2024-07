Baignade interdite à Condrieu, une toxine trop présente dans l'eau

Après deux noyades dont une mortelle, voilà que l'Agence régionale de santé et la mairie de Condrieu ont décrété que la baignade y était désormais interdite.

Cela fait suite à des prélèvements d'eau qui ont révélé "un dépassement de la valeur limite" d'anatoxine. La "non-conformité" est de 0,19 μg/l, au-dessus de la limite habituelle de 0,15 μg/l.

En conséquence, aucun baigneur ne peut s'immerger dans le bras du Rhône jusqu'à nouvel ordre. Les autres activités nautiques sont toutefois autorisées.

Wam Park a procédé à l'affichage aux deux entrées d'annonces "Baignade surveillée fermée, activités ouvertes". La présence d'un surveillant de baignade en zone de surveillance, avec drapeau rouge hissé, doit faire respecter l'interdiction de baignade et assurer des actions de prévention. Et trois agents supplémentaires sur la plage et à l'entrée du parking doivent faire respecter l'interdiction et sensibiliser les usagers dès leur arrivée.

Un manque à gagner important pour le Wam Park, qui avait déjà fait l'objet de plusieurs fermetures de son espace baignade en 2020 à cause de la présence de bactéries.

Un nouveau prélèvement sera réalisé en début de semaine pour savoir si la base de loisirs peut reprendre une vie normale ou non. "La décision de fermeture pourra être revue dès connaissance des résultats si les paramètres mesurés sont conformes aux exigences réglementaires", conclut l'ARS.