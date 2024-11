Eventrés par des taureaux : l'histoire derrière le massacre des chrétiens et Blandine à Lyon

Au milieu du IIe siècle, les premiers chrétiens s'installent à Lyon. Ils arrivent de Smyrne ou Pergame en Asie mineure, ce qui correspond aujourd'hui à la Turquie.

A l'époque, Lyon, de par son statut de capitale des Trois Gaules, attire beaucoup de monde, des commerçants comme des religieux souvent venus d'Orient. Et progressivement, le christianisme convainc de plus en plus de Lyonnais.

Les chrétiens lyonnais, souvent marchands et employés, sont une minorité, très soudée et organisée autour d'un évêque, Pothin. Ils se cachent pour pratiquer leur religion, se réunissant dans les catacombes qui servaient à capter et évacuer l'eau.

Dans un premier temps, les chrétiens de Lyon sont acceptés par les Romains. D'ailleurs, toute une série de cultes parfois étranges venus d'Orient sont largement tolérés. Parmi eux, celui de Cybèle. Pendant les cérémonies, les prêtres émasculent un taureau avant d'asperger les fidèles avec son sang. Il y a aussi le culte de Mithra, réservé aux hommes et surtout aux soldats, dont le temple est à Saint-Just.

Mais la crise économique et politique guette, car les Barbares sont aux portes de l'empire. Le pouvoir romain a alors besoin de prendre des décisions fortes pour désamorcer la colère de la population. Or, les chrétiens sont une minorité assez riche, ce sont de parfaits boucs émissaires.

Leur religion est assez nouvelle car les chrétiens ne croient qu'en un seul dieu, alors que les Romains vénèrent de nombreuses divinités. De plus, ils n'assistent pas aux cultes officiels et le font savoir, alors que les autres religions préservent les apparences en les respectant.

Et puis les rituels du christianisme sont mal compris. La communion par exemple, avec l'idée de partager le corps et le sang du Christ, est très éloignée des mentalités romaines. La rumeur enfle par endroits que les chrétiens sont des dévoreurs d'enfants.

Le peuple réclame du sang chrétien

Rapidement, la pression de la rue éclate. Les maisons de certains chrétiens sont pillées par la population. Le légat qui représente Rome à Lyon décide d'arrêter une quarantaine de fidèles et rédige un rapport pour rendre compte de la situation à l'empereur Marc-Aurèle. Ce dernier lui donne l'ordre de les exécuter au prétexte que ce sont de mauvais citoyens, défiant le culte officiel.

Parmi ces 40 chrétiens arrêtés à Lyon, on retrouve des notables, des commerçants ou des esclaves, pour la plupart dénoncés par les habitants.

Un procès est organisé sur le forum à Fourvière, mais c'est une mascarade. Les chrétiens n'ont même pas le droit de se défendre. On leur promet la grâce de l'empereur s'ils renoncent à leur religion, mais ils refusent. Le peuple enrage, alors pour le calmer, les Romains condamnent les chrétiens à être livrés aux bêtes dans l'amphithéâtre des Trois Gaules en juin et août 177 après J.-C.

Seuls ceux qui sont citoyens romains ont le privilège d'être décapités. L'évêque Pothin est lui épargné, mais il mourra en prison suite à de mauvais traitements.

La légende dit que les chrétiens ont été livrés aux lions, mais c'est faux. Il s'agissait en réalité de taureaux. La population adorait ce genre de spectacles, qui coûtait moins cher que de payer des gladiateurs. Ils ont donc été des milliers de Lyonnais à se précipiter sur les pentes de l'actuelle Croix-Rousse pour assister au massacre.

Et un massacre ce fut. Les chrétiens sont éventrés par les taureaux alors qu'ils chantaient et proclamaient leur foi en Dieu. Une seule fidèle sera épargnée par les bêtes : Blandine.

Plusieurs témoignages évoquent son histoire, permettant aujourd'hui d'affirmer qu'elle a bien existé. Les Romains voyant qu'elle ne serait pas tuée par les taureaux l'ont égorgée avant de brûler son corps et de jeter les cendres dans la Saône, comme le reste des victimes du jour.

Blandine était une esclave, dont on imagine qu'elle n'était pas aussi jeune et blonde que la légende et ses représentations l'affirmeront par la suite.

Le massacre a calmé les envies de sang des Lyonnais, d'autant plus que la crise économique n'était que passagère et que les barbares ont été repoussés hors de l'empire. Par ailleurs, les chrétiens, échaudés par cet épisode, se font encore plus discrets.

Une seconde vague d'arrestations de chrétiens aura lieu à Lyon en 197, vingt ans après cette première mise à mort. Les historiens ne sont toutefois pas sûrs qu'elle occasionna des condamnations à mort.

Cette nouvelle répression s'explique par le mauvais choix politique fait par les chrétiens lyonnais qui ont soutenu Albinus face à Septime Sévère pour devenir le nouvel empereur.

Le massacre de 177 aura renforcé la foi des chrétiens. Irénée, le successeur de Pothin, fera du christianisme une religion à part à Lyon, et le martyre sera commémoré jusqu'au Moyen-âge sous le nom de "fête des merveilles". On lâchait des taureaux dans la Saône, là où avaient été dispersées les cendres des fidèles. Des concurrents s'affrontaient également dans un jeu macabre, celui d'attraper et égorger les taureaux.

Très populaire à Lyon, la fête des merveilles sera finalement interdite en 1402 par l’Église qui la jugeait trop païenne.

Quant à Blandine, elle est devenue sainte et martyre.

Pour beaucoup de Lyonnais à travers les siècles, 177 fut considéré comme la deuxième fondation de la ville. Une date symbolique et spirituelle, alors que 43 avant J.-C. est la date administrative de la fondation de Lyon par Munatius Plancus.