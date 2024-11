Massacres et destructions : comment Lyon la protestante a perdu de sa superbe au XVIe siècle

A l'origine de la prise de pouvoir des protestants à Lyon, il y a la contestation de plus en plus forte de l'Eglise catholique. Au XVIe siècle, elle fait l'objet de vives critiques entre Rhône et Saône. Car ses responsables, archevêque et autres dignitaires, sont représentés par de nombreux italiens qui vivent dans le luxe, la débauche, l'impiété, sans s'intéresser aux plus démunis. A l'instar des moins d'Ainay ou les chanoines de Saint-Jean.

Le message du protestantisme qui prône le retour à une plus grande simplicité, qui critique la richesse et le manque de foi de l'Eglise, va donc faire des émules chez les Lyonnais.

Le protestantisme arrive à Lyon par les routes commerciales venant du Nord-Est de l'Europe, en particulier de Genève où est installé Calvin.

Ces deux villes, par leur proximité, ont toujours eu des liens privilégiés, notamment sur le plan économique. La diffusion des idées protestantes est aussi facilitée par l'essor de l'imprimerie. Lyon est à cette époque la capitale de l'imprimerie en Europe, la plupart des ateliers sont alors installés rue Mercière. Et ce sont ces imprimeries qui éditeront les ouvrages de Calvin ou de Guillaume Farel, un Français réfugié à Bâle et qui est l'un des propagateurs de la Réforme puisqu'il aide Calvin à s'installer à Genève en 1536.

Pourquoi choisir les thèses de Calvin plutôt que celles de Luther ? La proximité avec Genève a certainement dû jouer. La ville suisse n'est qu'à deux jours de cheval de Lyon, et les prédicateurs calvinistes parlent français, alors que les luthériens utilisent l'allemand.

Enfin, la population importante d'artisans à Lyon et les tensions sociales grandissantes depuis la Grande Rebeyne constituent un excellent tissu de diffusion des idées calvinistes qui glorifient le travail comme un moyen d'atteindre le salut.

La montée séduisante du protestantisme

Les premiers protestants lyonnais sont de petits marchands et artisans, dont les boutiques et les ateliers sont installés dans la Presqu'île, entre les Terreaux et les Jacobins. Ils sont écoeurés par la manière dont la religion est vécue par les princes de l'Eglise. On peut citer les imprimeurs Pierre de Wingle et Baudichon de la Maisonneuve, et les libraires Gabiano et Vincent. Il y a aussi quelques intellectuels comme l'humaniste Claude Baduel. Eux, comme les ouvriers du livre, savent lire et ont pu d'eux-mêmes redécouvrir l'Evangile.

Ils font face aux notables catholiques, installés sur la rive droite de la Saône au pied de la colline de Fourvière où se trouve également l'archevêché. Ce sont de grands marchands, des banquies, des gens de loi...

L'Eglise est consciente de la montée du protestantisme dans la capitale des Gaules. A tel point qu'en 1528, le cardinal de Rohan convoque un concile provincial pour réunir les principaux responsables du diocèse de Lyon avec comme objectif de reprendre en main la situation. Mais malgré ces efforts, la contestation prend de l'ampleur.

En 1534, deux marchands protestants arrivant de Genève et faisant de la propagande à Lyon sont arrêtés. Cela n'empêchera pas la fondation en 1546 de l'Eglise réformée de Lyon.

C'est en 1551, avec l'édit de Châteaubriant établi par le roi de France Henri II, que la grande répression débute. L'archevêque François de Tournon est chargé de faire régner la terreur et fait arrêter des centaines de protestants lyonnais, dont plusieurs finiront brûlés vifs.

En 1559, à la mort d'Henri II, on estime qu'un tiers des Lyonnais est converti ou proche de se convertir au protestantisme. Soit 15 à 20 000 personnes. Les protestants profitent de ce nombre important pour tenter de prendre le pouvoir en septembre 1560, lors des foires de printemps. Armés et déguisés en marchands, ils essayent de prendre le pont de pierre, mais le lieutenant du gouverneur de Lyon, Antoine d'Albon, fait échouer la tentative en mobilisant des gentilshommes et des citoyens qui prennent les armes contre les protestants.

Après cette tentative avortée, la haine est grande entre les deux camps. Ce qui donne lieu à des incidents. Soupçonné d'être protestant, Barthélemy Aneau, directeur du collège de la Trinité, est massacré le 5 juin 1561, jour de la Fête-Dieu.

Charles IX, qui succède à Henri II, est beaucoup plus tolérant et signera deux édits en juillet 1561 et janvier 1562 afin d'accorder la liberté de culte aux protestants. Du coup, les protestants lyonnais s'organisent, allant même jusqu'à créer une milice armée. Ce qui leur permettra de réussir leur seconde tentative de prise de pouvoir.

Dans la nuit du 29 au 30 avril 1562, des troupes calvinistes d'un peu moins d'un millier d'individus organisent le sac de Lyon. Ils s'emparent de l'Hôtel de Ville, alors situé rue de la Poulaillerie dans la Presqu'île. Et les combats se terminent le 7 mai avec la prise de la forteresse de Pierre-Scize.

Un putsch rendu possible par l'attentisme et le rôle ambigu du gouverneur, François d'Agoult, comte de Sault. Plusieurs historiens estiment qu'il était lui-même protestant.

Les protestants lyonnais s'emparent du pouvoir consulaire, exilent les conseillers catholiques et remportent les élections de décembre 1562. Parmi les protestants influents du Consulat, on retrouve le libraire Gabiano et le marchand Guillaume Henry. Leur première décision est d'imposer que Lyon respecte les principes de l'Evangile.

Et sa chute inéluctable...

Un Consistoire, où siègent marchands et hommes de loi, exerce le pouvoir religieux. C'est le pasteur Pierre Viret, originaire de Suisse romande, qui le dirige. Très austère, il fait détruire plusieurs lieux de culte catholique comme l'église Saint-Just ou le cloître Saint-Paul. Il interdit aussi les représentations religieuses et ordonne la destruction des sculptures du portail de la cathédrale Saint-Jean et des statues de l'église de Saint-Nizier.

Pierre Viret tente également de réformer les moeurs de la population en interdisant les jeux dans les rues et en faisant fermer les étuves, ces saunas situés sur les bords du Rhône et propices à la débauche.

Le baron des Adrets, chef des milices protestantes lyonnaises, est un homme particulièrement brutal. Passionné de guerre, ce Dauphinois portait, selon la légende, un collier constitué d'oreilles de moines ! Dans les rues de Lyon, il sème la terreur et pille des maisons de catholiques. Quelques meurtres ont également lieu.

Ses opérations de destruction vont désenclaver la rive droite de la Saône et ouvrir le Chemin-Neuf. Il asséchera aussi les marécages au sud de la Presqu'île pour créer une place d'armes, un emplacement qui deviendra plus tard.... la place Bellecour. Il sera à l'origine de l'ouverture des rues de la Barre ou Saint-Dominique.

La décision est rapidement prise de le remplacer dès juillet 1562 par le seigneur de Soubise, qui se montrera plus modéré.

De leur côté, les catholiques refusent de se laisser maltraiter. D'avril 1562 à juin 1563, des bagarres éclatent régulièrement.

La période protestante de Lyon est un désastre pour l'économie et le rayonnement local. S'ils glorifient le travail, les protestants souhaitent qu'il contribue au salut de l'âme. Or, ils jugent que ce n'est pas le cas des foires qui se déroulent quatre fois par an dans la capitale des Gaules et décident de les supprimer. Lyon se retrouve privée de précieuses recettes et perd son influence commerciale européenne. Les marchands étrangers se méfient aussi de la violence protestante. De plus, les banquiers, majoritairement catholiques, ont quitté la ville pour fuir la répression.

Le déclin calviniste sera toutefois rapide. Les femmes et les petits artisans se détournent progressivement de l'Eglise réformée, estimant que les protestants ne changent en rien leur statut et situation sociale.

En décembre 1562, l'armée protestante de Condé perd une bataille importante à Dreux en Eure-et-Loir contre les forces royales. Le roi de France imposera en mars 1563 la signature du traité d'Ambroise qui oblige les protestants à renoncer à leur pouvoir à Lyon, tout en conservant trois temples aux Terreaux, aux Cordeliers et rue du Paradis.

Et le 15 juin 1563, les troupes du roi entrent à Lyon. La domination militaire, politique et religieuse des protestants aura duré 14 mois entre Rhône et Saône. Les catholiques reprennent la majorité au Consulat. Et un nouvel archevêque, Antoine d'Albon, celui qui avait défendu avec succès Lyon du premier assaut protestant en 1560, est nommé. Une vigoureuse campagne de reconquête catholique s'opère.

En 1567, Lyon ne comptait plus que 5000 protestants. Et une semaine après le célèbre massacre de la Saint-Barthélémy à Paris le 24 août 1572, les catholiques lyonnais tuent à leur tour plusieurs centaines de protestants dans la nuit du 31 août au 1er septembre. Le massacre est organisé par le gouverneur lyonnais de François de Mandelot et l'archevêque Antoine d'Albon. Les imprimeurs et libraires fuient en masse pour rallier Genève.

Après cet épisode de terreur, Lyon redevient totalement catholique.

L'Eglise catholique lance la reconstruction de plusieurs lieux de culte à Lyon. A cette époque, les Chartreux fondent un couvent à la Croix-Rousse.

Ce regain catholique ne permet toutefois pas d'endiguer la perte de vitesse du statut de capitale européenne économique. La suppression des foires a fragilisé l'image de Lyon dans le reste du continent, et Milan ou Paris ont pris le relais.