Près de Lyon : le wallaby Jumpy finalement retrouvé sain et sauf près de son enclos

Encore une jolie évasion tentée par Jumpy, le wallaby de la ferme biologique de Mornant, dans le sud de Lyon. Le marsupial s’était échappé de son enclos et était recherché depuis trois jours. Selon BFM Lyon, il a finalement été retrouvé sain et sauf à seulement 1 kilomètre de son enclos, dans un pré. Jumpy s’était déjà évadé l’année, atteignant alors les montagnes grenobloises ! Cette fois-ci, le wallaby a été plus raisonnable sur l’itinéraire…

Pourtant, l’organisation de son retour dans la ferme n’a pas été de tout repos : sa prise en charge a dû passer par l’envoi de deux fléchettes tranquillisantes qui endorment le temps de 20 minutes, contraignant ensuite les salariés de la ferme à faire très vite pour le ramener dans son enclos.

Le wallaby est au repos, avec eau et nourriture, en attendant de pouvoir être revu par les visiteurs de la ferme.