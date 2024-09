L’expo Lego va-t-elle casser des briques à Lyon ?

Après Singapour, Shangaï, New-York ou Paris, l’expo Lego, the Art of the brick s’installe au Grand-Hôtel Dieu à Lyon jusqu'en janvier prochain. L’exposition présente plus de 70 œuvres de l’artiste américain Nathan Sawaya, ancien avocat passionné de Lego qui s’est reconverti dans la petite brique il y a une vingtaine d’années.

Et la patience pourrait être l'une de ses qualités premières, quand on découvre le travail minutieux réalisé. Plusieurs types d'œuvres sont proposées, à commencer par...