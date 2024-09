Près de Lyon : menacés par leur victime, les voleurs réclament l'aide des policiers

Mercredi soir, trois individus ont tenté de forcer les portes d'une camionnette à Saint-Genis-Laval pour voler son chargement. Surpris par le propriétaire du véhicule, ils ont pris la fuite. Mais c'était sans compter sur la détermination de la victime qui les a poursuivis en les menaçant et les insultant.

Apeurés, les malfaiteurs originaires d'Italie et de Bosnie ont d'abord réussi à rejoindre le campement où ils vivaient à Bron avec la marchandise estimée à plusieurs milliers d'euros. Mais le propriétaire les a retrouvés une première fois, les forçant à reprendre la fuite et à se lancer dans une course-poursuite selon Actu Lyon.

Arrivés à hauteur du commissariat brondillant, le trio a escaladé la façade du bâtiment et a appelé les forces de l'ordre à l'aide.

Lyon : Des voleurs qui ont dérobé de la marchandise dans un camion ont été poursuivis par la victime et ses amis. Les voleurs n'ont pas eu d'autre choix que de grimper les murs du commissariat de police pour se réfugier. pic.twitter.com/PMYIzE5PzY — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) September 19, 2024

Les policiers ont donc pu les interpeller et les placer en garde à vue, et prendre la déposition de celui qui les a terrorisés. L'enquête se poursuit après la libération des trois hommes âgés de 18, 20 et 44 ans.