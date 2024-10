Lyon : deux bâtiments squattés à la Guillotière évacués par les forces de l'ordre

"Les flics sont rentrés de vacances post-JO et les sales affaires de la préfecture reprennent. On nous a dit que ça pouvait arriver à tout moment, alors on est sur nos gardes".

Les occupants du squat lyonnais ne croyaient pas si bien dire, car l'opération tant redoutée a eu lieu ce mercredi matin à l'aube. Suite à des décisions de justice rendues en 2020 et 2021, la préfecture du Rhône a mis fin à l'occupation illicite de deux immeubles squattés rue Béchevelin dans le 7e arrondissement de Lyon. Appelé "Espace communal de la Guillotière" par ses occupants, le squat abritait des dizaines de personnes. Lors de l'évacuation ce mercredi, 20 personnes se trouvaient à l'intérieur des deux bâtiments. Cinq d'entre eux ont été interpellés au regard de leur situation administrative. La préfecture du Rhône rappelle que le foncier récupéré grâce à cette évacuation permettre à la Métropole de Lyon de lancer un projet de réaménagement urbain qui comprendra des logements sociaux ainsi que des services.