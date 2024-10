Elle avait mis le feu au lit de son grand-père : prison avec sursis prononcée à Lyon

Et la cour criminelle du Rhône a choisi d'épargner Emilie G., poursuivie pour avoir mis le feu au lit de son grand-père en 2020 à Saint-Laurent-de-Mure, provoquant la mort du nonagénaire.

Alors que 15 ans de réclusion criminelle avaient été requis à l'encontre de l'accusée âgée de 32 ans, elle a finalement été reconnue coupable d'assassinat mais échappe à la prison ferme. A la place, c'est une peine de 5 ans de sursis qui a été prononcée.

L'avocat d'Emilie G. a visiblement convaincu la cour et les jurés qu'elle n'avait pas prémédité de tuer son grand-père qui était en fin de vie et qui lui réclamait de pouvoir quitter ce monde. L'avoir aspergé d'essence et mis le feu au lit, ce fut "un acte d'humanité absolue" selon Me Thibaud Claus, qui a joué la carte du débat sur la fin de vie.

De son côté, l'accusée avait fait part de ses regrets : "Je regrette de lui avoir donné la mort, ce n’était pas à moi de le faire. C’est tous ensemble qu’on aurait dû en parler".