Retour forcé du présentiel ? Une grève chez Ubisoft Lyon

C'est le cas du groupe de jeux vidéo Ubisoft, dont la direction a annoncé aux salariés un retour au présentiel obligatoire trois jours par semaine.

Un choc pour le syndicat des travailleurs du jeu vidéo qui estime que cette réorganisation va faire des dégâts : "Après plus de cinq ans à travailler efficacement dans le cadre actuel de télétravail, nombre de nos collègues ont construit ou reconstruit leur vie (vie de famille, logement, parentalité…) et ne peuvent simplement pas revenir aux conditions précédentes. Notre employeur le sait parfaitement. La conséquence de sa décision sera la perte d’emploi de nos collègues, la désorganisation des productions, et l’augmentation drastique des risques psychosociaux pour ceux qui restent".

Une première grève est donc organisée sur trois jours dès ce mardi et jusqu'au jeudi inclus. Le syndicat réclame un accord formel sur le télétravail, mais aussi une augmentation "immédiate" de tous les salaires.