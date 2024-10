Lyon Saint-Exupéry : un vaste réseau de faux documents démantelé entre la France et la Turquie

Les douanes de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry ont intercepté en janvier et mars 2023 plusieurs colis envoyés depuis Grenoble vers la Turquie. Ces envois contenaient des documents d’identité français authentiques, signalés volés en Isère : 32 cartes nationales d’identité et 9 passeports. Cette découverte a déclenché une enquête menée par les policiers de l’office de lutte contre le trafic illicite de migrants (OLTIM) sous la supervision du parquet de Grenoble, puis d’une juge d’instruction.

L’enquête a permis d’identifier les expéditeurs qui, utilisant de fausses identités, expédiaient ces documents volés à des faussaires turcs. Ce réseau ne se limitait pas à l’envoi de documents français volés. Selon les informations transmises par Eric Vaillant, procureur de la République de Grenoble, "la poursuite des investigations a révélé un vaste réseau recevant également des faux documents européens de Turquie, revendus ensuite à des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français."

En plus de cette activité criminelle, les membres de ce réseau créaient des comptes de livraison Uber Eats à partir de faux documents, revendus entre 1 000 et 1 500 euros. Un Algérien de 35 ans, considéré comme la tête de réseau, aurait utilisé une soixantaine de comptes créés à l’aide de documents d’identité et bancaires faux ou volés. Ces comptes servaient aussi à recevoir les paiements des courses et à effectuer des virements frauduleux.

Le réseau était soutenu par des rabatteurs opérant à Grenoble, Lyon, et dans les Alpes-Maritimes, qui proposaient ces services illégaux à des clients moyennant une commission.

Le 10 octobre, cinq hommes âgés de 29 à 35 ans, tous de nationalité algérienne, ont été mis en examen pour recel en bande organisée, aide à l’entrée et au séjour irréguliers, fourniture frauduleuse de documents administratifs, et blanchiment. Quatre d’entre eux ont été placés en détention provisoire, tandis que le cinquième a été placé sous contrôle judiciaire.