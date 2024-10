Des pompiers lyonnais du CASC Appui en partance pour les Philippines et le Paraguay

Deux équipes de pompiers lyonnais vont partir pour les Philippines et le Paraguay.

La première mission en Asie, du 4 au 15 novembre, consistera en une expertise et une formation aux premiers secours de la population dans les bidonvilles du pays. Le CASC Appui était déjà allé aux Philippines en début d'année pour former les équipes de "Better with water" aux gestes de lutte contre les incendies dans les bidonvilles.

La seconde mission au Paraguay, prévue du 2 au 15 novembre mais aussi du 6 au 18 novembre, permettra la formation bénévole des services locaux au Secours et soins d'urgence aux personnes (SSUAP) et à l'incendie. Mais aussi une formation à portée internationale des urgences pédiatriques locales.