Séisme au Maroc : des pompiers lyonnais partis sur place

Suite au séisme au Maroc qui a fait plus de 2000 morts et autant de blessés selon un bilan toujours provisoire, sept pompiers du Rhône ont décollé de Lyon et ont rejoint le pays du Maghreb samedi soir.

Avec un médecin ou encore un maître-chien parmi eux, la mission sera de se mettre à disposition des autorités locales pour aider à prendre en charge des victimes, mais aussi trouver d'éventuelles survivants sous les décombres.

Le Casc Appui doit intervenir dans des villages au sud de Marrakech, où les dégâts ont été très importants. Un deuil national de trois jours a été décrété au Maroc.