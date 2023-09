Villeurbanne : une somme de 10 000 euros pour les victimes du séisme au Maroc

Un local a ainsi été ouvert sur la rue de la ligne Est pour stocker du matériel collecté par la coordination des associations mobilisées qui partira ensuite au Maroc. D’autres aides ont également lieu comme une collecte organisée par l’association "Des convois vers l’espoir" jusqu’au 20 septembre et qui cherche du matériel médical, des couvertures, des tentes ou encore des duvets.

Enfin, le conseil municipal se réunira le 9 octobre prochain et devrait opter pour une aide financière de 10 000 euros à destination de plusieurs collectifs et d’ONG. Pour l’heure, on décompte 2901 morts et 5530 blessés depuis les premières recherches.