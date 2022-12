Lyon : une automobiliste malmenée lors de la célébration des supporters marocains

Des centaines de supporters marocains ont fêté l’exploit de leur équipe à la Coupe du Monde au Qatar, qualifiée pour la première fois de son histoire en quarts de finale de la compétition. La place Bellecour était noire de monde, de nombreuses rues du centre-ville bloquées par des supporters en voitures qui organisaient des concours de klaxons ou des tirs de mortiers d’artifices. La situation a été globalement bien maîtrisée par les autorités, aucun débordement grave n’est à déplorer durant la soirée. De nombreux CRS avaient notamment été déployés.

Mais la fête n’était pas la même pour tout le monde, notamment devant l’Hôtel-Dieu, où une femme a été longuement bloquée par les fans des Lions de l’Atlas. Dans une vidéo que notre rédaction publie en exclusivité, on découvre de jeunes individus trop excités, n’hésitant pas à taper violement sur le véhicule de la Lyonnaise. La conductrice filme alors la scène, ce qui semble énerver encore plus certains. L’un d’eux enchaîne ensuite les bras d’honneur devant le véhicule de la femme à l’arrêt, tout en hurlant "Tiens, je te pine".

"Je suis monté de Confluence en trottinette pour aller aider ma femme et ses amies en me disant qu’à tout moment la voiture pouvait être retournée ou brûlée avec ma femme dedans", confie le conjoint de la conductrice qui a terminé sa soirée en pleurs. Ce dernier souhaite désormais pousser un coup de gueule contre la non-réponse des forces de l’ordre, pourtant contactées par téléphone "sur trois numéro différents". "Cette sensation d’impuissance et d’abandon est horrible", conclut celui qui "n’arrive toujours pas à redescendre". Une plainte pourrait être déposée.

Contactée ce mercredi matin, la DDSP du Rhône n’a pas encore répondu à nos demandes de précisions.

J.D.

