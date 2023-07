LOU Rugby : Toby Arnold et Liam Allen vont faire du rab pour la coupe du monde

Le club a annoncé ce lundi avoir prolonger les contrats des néo-zélandais Toby Arnold et de Liam Allen, en tant que "Jokers coupe du monde".

A 36 ans, Toby Arnold devait prendre sa retraite. Il restera finalement quelques mois de plus pour apporter du renfort aux Rouge et Noir. Liam Allen, qui était lui arrivé en février en tant que joker médical, a lui aussi prolonger son contrat.

Pour rappel, Demba Bamba, Romain Taofifenua, Dylan Cretin, Baptiste Couilloud et Ethan Dumortier ont été convoqués avec le XV de France. Beka Saginadze et Davit Niniashvili ont évolueront eux avec la Géorgie, tandis que Feao Fotuaika jouera avec l'équipe du Tonga. Jordan Taufua ira avec les Samoa, Semi Radradra avec les Fidji. Enfin, Martin Page-Relo et Monty Ioane iront au mondial pour défendre les couleurs de l'Italie.