LOU Rugby-UBB : Lyon "joue sa survie" à domicile

C’est l’histoire d’une saison à la musique qui tourne en boucle. Gagnant à domicile mais jamais à l’extérieur, le LOU vit un exercice 2023-24 très galère. Défaits avec les honneurs chez le leader Stade Français le week-end dernier, les Lyonnais reçoivent l’Union Bordeaux-Bègles ce samedi et retrouvent le seul rectangle vert qui lui a ramené des points cette année. S’ils ont perdu tous leurs matchs à l’extérieur cette saison, les Rouge et Noir restent sur six victoires d’affilée à domicile en championnat.

Une dynamique expliquée par Guillaume Marchand ce vendredi en conférence de presse : "L’atmosphère et le public aident beaucoup. Après il y a aussi un sursaut d’orgueil après chaque défaite à l’extérieur. Maintenant à nous de poursuivre dans cette constance-là", a réagi le talonneur. Une "constance" pour l’instant peu bénéfique, qui place le LOU Rugby en tant que 12e et premier non relégable du championnat, seulement un point devant la zone rouge.

Un choc contre le 3e de Top 14

Son coéquipier Léo Berdeu livrait une confidence qui devrait peu rassurer les fervents supporters du LOU, ne voulant pas revivre les épisodes d’ascenseurs des années 2010 : "On joue notre survie à domicile", selon le demi d’ouverture lyonnais. La première de ces quatre dernières finales à domicile se jouera contre un adversaire bordelais qui reste sur une très grosse perf’. Le week-end dernier l’UBB a battu chez lui le Stade Toulousain (31-28) et se place 3e du championnat.

"C’est une équipe complète. Il faudra répondre dans le combat et dans les zones de conquête", analysait Fabien Gengenbacher. Le manager général du LOU Rugby devra d’ailleurs trouver la bonne combine avec les absences de Sébastien Taofifenua, Liam Allen et Alexandre Tchaptchet, blessés samedi dernier à Paris.

Pour sortir la tête de l’eau, le LOU n’a pas d’autre choix que de performer avant son rendez-vous européo-sud-africain contre les Bulls de Pretoria la semaine prochaine. Dans le cas contraire, le club de Yann Roubert s’enliserait dans une crise inquiétante.

Coup d’envoi de LOU Rugby-UBB ce samedi à 17h, au Matmut Stadium.