LOU-UBB : Lyon avait de meilleurs arguments (27-10)

D'abord parce que des trombes d'eau s'abattaient sur le Matmut Stadium de Gerland, offrant des conditions de jeu mitigées. Et aussi parce que l'adversaire du jour, concentré sur la Coupe d'Europe, avait largement fait tourner son effectif, avec neuf changements opérés.

Le LOU Rugby maîtrisait la première période de la tête et des épaules. Et c'est logiquement que Joel Kpoku inscrivait le premier essai de la partie à la 21e minute, transformé par Léo Berdeu (10-0).

Moins de cinq minutes plus tard, Baptiste Couilloud creusait l'écart avec un deuxième essai, là encore transformé par Berdeu (17-0).

Juste avant la mi-temps, l'UBB marquait ses premiers points sur une pénalité de Maxime Lucu (17-3).

Pas moins de quatre changements étaient effectués par l'adversaire pour lancer la seconde période. Et ça payait puisque Pete Samu marquait un essai à la 45e minute (17-10).

C'était finalement le seul sursaut d'orgueil des visiteurs, crucifiés dans les dernières secondes par un ultime essai lyonnais signé Davit Niniashvili, que Paddy Jackson transformait (27-10).

Belle victoire des Rouge et Noir face à un adversaire de taille, mais qui avait choisi de ne pas se battre avec ses meilleures armes, et bonne opération au classement puisque Oyonnax et Montpellier enchaînent les défaites.

Le LOU se rendra à Perpignan le 20 avril. Entre temps, c'est le retour de la Champions Cup avec un déplacement chez les Bulls samedi prochain.