LOU Rugby : les virages supérieurs ouverts à la vente pour le dernier match de la saison

C’est une affiche qui rassemble tous les amoureux de rugby chaque année à Lyon. Mais ce LOU Rugby-Stade Toulousain risque d’être bien plus qu’un simple match de gala. Mal en point en championnat avec une 11e place, les Lyonnais pourraient bien jouer leur survie le 8 juin prochain, contre des Occitans qui seront très probablement qualifiés pour les phases finales.

Dans ce qui pourrait être le match du maintien du LOU en Top 14, le public lyonnais répond présent. Sur la billetterie du club, toutes les places des tribunes latérales sont prises, ainsi qu’une bonne partie des virages inférieurs. Ce mardi, le LOU a annoncé ouvrir à la vente les blocs des virages supérieurs du stade de Gerland, qui seront donc dépoussiérés après une longue période de bâchage.

En effet, plus de 20 000 places ont déjà été vendues pour ce choc. Sur le site, on remarque néanmoins que les dirigeants y vont par étape, avec dans un premier temps l’ouverture de deux blocs en Nord supérieure. A noter qu’il ne reste plus que quelques places disponibles dans la partie inférieure de cette tribune.

De quoi rappeler les heures football de Gerland, qui faisait très souvent le plein lorsque l’OL y accomplissait ses exploits. Dorénavant, le stade de Gerland est terre de rugby, et pourrait bien faire le plein à deux mois de cette affiche.

Les cinq prochains résultats du LOU définiront si ce match-là sera une fête de fin de saison, ou un match de la peur.