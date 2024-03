Stade Français-LOU Rugby : un déplacement périlleux chez le leader

Et si un improbable exploit se produisait ? Ce samedi, le LOU Rugby se déplace au Stade Français, actuel leader du championnat, dans le cadre de la 19e journée de Top 14. Lyon reste sur une victoire contre Castres (34-19) il y a deux semaines et a besoin de points pour s’éloigner des concurrents au maintien. Mais problème, les hommes de Fabien Gengenbacher gagnent souvent à la maison, mais jamais à l’extérieur.

Ce vendredi, le manager général du club lyonnais exprimait le souhait de "mieux faire que ce qu’on a pu faire jusqu’à maintenant. On sait qu’on se déplace chez les leaders, on a tout à gagner de ce déplacement. Ce sont toujours des rencontres qu’on a envie de jouer et on a à cœur de faire un grand match demain", a-t-il promis en conférence de presse.

Il faut dire que le LOU est maintenant dans de meilleures dispositions pour aller chercher des résultats loin de Gerland. Avec les retours entre autres des frères Taofifenua, Beka Saginadze, Arno Botha et Ethan Dumortier, Lyon arrive à Paris mieux armé qu’il ne l’a jamais été cette saison. Le LOU doit maintenant gommer ses lacunes à l’extérieur : "On s’éparpille trop", reconnaissait le deuxième ligne Romain Taofifenua ce vendredi.

Le Stade Français reste sur une défaite

En effet, le LOU doit rester compact face au bloc parisien. Le Stade Français restait sur une grosse série de cinq victoires consécutives, avant de perdre le week-end dernier à la Rochelle (23-3). Mais toujours premiers, les Franciliens auront à cœur de se rattraper : "C’est une équipe basée sur la conquête, la défense et la discipline", commentait à son tour Ethan Dumortier.

L’ailier de 23 ans poursuivait en parlant au nom de toute son équipe, désireuse de "montrer un tout autre visage à l’extérieur". Il serait effectivement temps, étant donné que le LOU n’a plus gagné à l’extérieur en Top 14 depuis presque un an. La dernière fois, c’était justement sur la pelouse du Stade Français, comme un signe…

Coup d’envoi de Stade Français-LOU Rugby ce samedi à 17h, au stade Jean Bouin.