Demi-finale du Mondial France-Maroc : des voies coupées à la circulation à Bellecour et à la Guillotière ce mercredi soir

Qui de la France ou du Maroc se qualifiera pour la finale du Mondial de foot au Qatar ? Réponse ce mercredi soir à partir de 20h. En prévision de cette rencontre, la préfecture du Rhône a décidé de prendre des mesures préventives visant "à encadrer et sécuriser les rassemblements spontanés sur la voie publique".

Il sera par exemple interdit de 19h30 à minuit dans le Rhône et la Métropole de Lyon de transporter ou de détenir du carburant en récipient portable mais aussi de faire usage de feux d’artifice, fusées et pétards. La vente d’alcool à emporter ne sera pas possible tout comme la consommation en réunion de boissons alcoolisés sur la voie publique (en dehors des lieux réservés à cet effet).

Des mesures de circulation seront également prises : plusieurs voies seront coupées aux véhicules à partir de 20h, notamment dans les quartiers de la place Bellecour, de la Guillotière, des quais du Rhône et de la Saône. Le Préfet du Rhône appelle les automobilistes à éviter d’emprunter ces axes routiers et ces secteurs du centre-ville.

A noter que 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce mercredi soir dans toute la France, dont la moitié en région parisienne. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, afin d'éviter les débordements. Samedi dernier en pleine Fête des Lumières, plusieurs centaines de supporters marocains avaient décidé de se rassembler en Presqu'île pour fêter la qualification historique de leur pays en demi-finale du Mondial. Quatre individus avaient été interpellés, notamment pour des jets de projectiles sur les forces de l'ordre.