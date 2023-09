Séisme au Maroc : la Région débloque une aide d'urgence de 50 000 euros

L'argent sera destiné à soutenir les interventions de première urgence mise en œuvre par des organisations humanitaires régionales. Ces fonds seront dans un premier temps dédiés à l’aide d’urgence aux victimes avec l’association stéphanoise Pompiers Humanitaires France qui est intervenue sur place dès le lendemain du séisme. En partenariat avec une organisation locale et avec l’autorisation du ministère de la Santé du Maroc, ils ont ouvert un poste médical avancé qui soigne les blessés du séisme.

L'argent servira également au soutien logistique et à l’acheminement de matériels humanitaires avec l’association Bioport, plateforme logistique humanitaire qui propose de stocker et d’expédier des biens humanitaires, provenant d’organisations régionales et nationales. Le soutien régional pourra permettre de financer jusqu’à 5 camions, chacun pouvant contenir 33 palettes de matériel divers et notamment médical.

Le reste de l'enveloppe sera utilisé pour la reconstruction et la réhabilitation des structures d’eau et d’assainissement en milieu rural avec l’association AURAction, qui est déjà intervenue au Maroc et propose de fournir une cartographie complète des réseaux d’eau et des bâtiments détruits sur les principales zones du sinistre et d’organiser une mission d’évaluation pour préparer la reconstruction des infrastructures d’eau détruites ou endommagées.

Ce fonds d’urgence sera voté en commission permanente exceptionnelle mercredi 20 septembre.