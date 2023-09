Séisme au Maroc : elles accueillent une collecte de dons dans leur restaurant à Lyon

La solidarité continue de se mettre en place après le séisme au Maroc ayant fait, selon un dernier bilan encore provisoire, 2122 morts et plus de 2000 blessés. Alors que le pays vient d'accepter l'aide de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, du Qatar et des Emirats arabes unis, des collectes de dons se mettent en place en France.

A Lyon, l'influenceuse Sofia Lefebvre s'associe au restaurant L'Ormiellerie dans le 6e arrondissement tenu par Aïda et Kenza Tazi, deux sœurs diplômées de l’Institut Paul Bocuse. Ces dernières n'ont pas hésité une seule seconde à accepter d'être le lieu d'accueil de cette collecte lyonnaise. Le rendez-vous est donné en ce début de semaine au 34 rue Juliette Récamier où sont attendus des... (Lire la suite sur Lyon Femmes)