Coup d’envoi de la collecte de la Banque Alimentaire dans le Rhône

"De plus en plus de personnes viennent frapper à la porte des associations", déclaration de Philippe De Mester, le président de la Banque Alimentaire du Rhône. Ce vendredi est lancé la traditionnelle collecte, afin de récolter des denrées alimentaires et des produits d’hygiène. Pendant trois jours, les clients des supermarchés et hypermarchés partenaires sont invités à déposer dans les bacs de collecte des produits alimentaires comme des conserves, pâtes, riz, etc… et des produits d’hygiène.

Conserves, pâtes, riz, lait pour bébé…

"Il y a des secteurs sur lesquels il est vraiment nécessaire de faire un effort, notamment en ce qui concerne les protections féminines. On a d’ailleurs organisé des opérations spéciales avec le concours de certaines chaines de magasins".

La Banque Alimentaire met aussi en avant la qualité de produits sélectionnés : "Il faut que l’on fasse attention de bien orienter les personnes pour avoir des produits qui ne soient pas trop gras, pas trop sucrés".

La collecte de ce weekend représente 10 à 12% des approvisionnements annuels de la Banque Alimentaire du Rhône. Les dons seront ensuite redistribués aux associations du territoire. À elle seule, la Banque Alimentaire du département sert un réseau de 140 associations partenaires.

