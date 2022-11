Lyon : plus de 270 armes à feu récupérées depuis le début de l'opération d’abandon simplifié au commissariat

Depuis le 25 novembre, et jusqu'au 2 décembre, le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer organise une opération d’abandon simplifié d’armes à l’Etat dans toute la France, y compris le Rhône. Dans le département, c'est à l’Hôtel de Police Lyon-Montluc et à la caserne de Villefranche-sur-Saône que les particuliers peuvent déposer les armes. Dans le premier lieu cité, il y avait encore foule ce mardi matin.

Environ une quarantaine de personnes, souvent âgées, attendent dans les couloirs du Fort Montluc pour remettre aux agents tous types d’armes à feu, de poing, blanches et des munitions inférieures à 20 millimètres et sans risquer de procédure administrative ou judiciaire. Au dernier décompte, lundi soir, 102 armes de poing et 168 armes longues avaient été récupérées par la police rhodanienne, ainsi que 20 000 munitions. Dans le même temps, au moins 90 armes détenues légalement ont été déclarées.

Parmi les dépôts en ce début de semaine une carabine "léguée par l’arrière-grand-père", une autre "achetée en 1978" selon son propriétaire, ou encore ce revolver datant de 1943, estampillé d'un symbole nazi et ramené au commissariat par un couple. Quelques armes de guerre ont aussi été déposées depuis samedi, notamment un fusil semi-automatique et des cartouches de très gros calibre. L'affluence est telle, comme dimanche "où une longue file d'attente de personnes armées s'étendait devant le Fort" selon une gradée, que des renforts ont été envoyés pour grossir les rangs des agents chargés de la manutention.

A chaque fois, les policiers, dont certains de services spécialisés comme le déminage, vérifient qu'il n'y a pas de munition chargée, puis étiquettent les armes avant de les ranger dans de larges caisses. Toutes sont ensuite transportées pour être détruites. Deux voyages sont nécessaires chaque jour depuis le coup d'envoi de la campagne, d'après Ivan Bouchier, préfet délégué pour la défense et la sécurité.

Ce dernier met en avant une campagne de communication réussie, "qui a fait comprendre que c’était le moment d'abandonner ou déclarer ces armes qui, même stockées, restent dangereuses par toute sorte de situation : un cambriolage durant lequel elles disparaîtront, des enfants qui les découvriront et qui seront tentés de les utiliser, ou encore des dépressions personnelles. Cette opération se réalise dans un esprit très citoyen", ajoute enfin Ivan Bouchier.

En France, des estimations avancent le chiffre de 2 millions de personnes qui détiendraient illégalement des armes de chasse ou des Première et Seconde Guerres mondiales. L'opération qui se termine vendredi devrait être renouvelée puisque tous les départements en France rencontrent le même succès que dans le Rhône.

J.D.