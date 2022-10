Lyon : plus de 21 000 mégots de cigarette ramassés dans le 2e arrondissement

Une collecte de mégots de cigarette a eu lieu à l’initiative de la mairie du 2e arrondissement en partenariat avec l’association Hebdo Ecolo.

"Cette collecte représente un double enjeu pour la Mairie du 2e arrondissement : un enjeu de sensibilisation de la population sur l’impact environnemental que peut représenter un mégot jeté par terre. Et un enjeu de propreté : les mégots sont dans le top trois de la liste des déchets et cela nuit grandement à la propreté des rues", commente la municipalité qui invitait les habitants à se retrouver devant la mairie du 2e arrondissement avant de partir avec gants et récipients de collecte dans le quartier, jusqu’à la place Carnot.

Ce sont en tout 21 6000 mégots de cigarette qui ont été collectés. "Ce qui représente plus de 10 millions de litres d’eau préservés !", se réjouit la mairie du 2e arrondissement. Les mégots, pris en charge par l’association Hebdo Ecolo, vont désormais être livrés à l’entreprise MéGO ! afin qu’ils soient dépollués et recyclés puis transformés en mobilier urbain.